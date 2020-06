Polizeieinsatz im Hambacher Forst : Barrikaden auf Einsatzwegen werden entfernt

Am Dienstag (23.06.2020) erfolgte ein Einsatz der Polizei im Hambacher Forst, da Waldbesetzer teilweise bis zu 15 Meter hohe Strukturen aus Baumstämmen mit Plattformen auf den Waldwegen errichtet haben. Diese blockieren die Einsatzwege der Beamten. Foto: Ines Kubat

Köln/Aachen Die Polizei hat bei ihrem Einsatz im Hambacher Forst nach eigenen Angaben erfolgreich mehrere Barrikaden abgebaut. Das Ziel, das man sich gesetzt habe, sei damit grundsätzlich erreicht worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Insgesamt seien drei Aufbauten an zwei Stellen in dem Wald abgebaut worden.

Im Großen und Ganzen sei der Einsatz zunächst friedlich abgelaufen, sagte der Sprecher. Zwei Ingewahrsamnahmen habe es gegeben. Eine Frau habe sich in den Weg gesetzt, als ein Bagger angerückt sei. Zudem habe es einen weiteren kleinen Zwischenfall gegeben, der sich aber schnell erledigt habe. Details waren zunächst unklar, die Person ließ sich den Angaben zufolge aber widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Die Polizei hatte am Dienstagmorgen mit dem Einsatz begonnen. Es gehe nicht um die Räumung von Baumhäusern, sondern um die Beseitigung von Barrikaden, hatte sie erklärt. Die Wege durch den Wald müssten freigehalten werden, da dieser sonst für Streifen- oder auch Rettungswagen nicht mehr passierbar sei.

Auch wenn im Rahmen des Kohle-Kompromisses die Erhaltung des Waldes vereinbart worden sei, bleibe seine Zukunft gefährdet. „Es wird immer wieder von RWE weitergebaggert, da gibt's immer wieder Provokationen“, sagte Weil. Die Grundwasserversorgung des Waldes sei gefährdet, weil der Braunkohletagebau so nah an ihn herangerückt sei. „Es müssen Menschen da bleiben, um sicherzustellen, dass profitgierige Konzerne ihre Interessen nicht gegen das Recht durchsetzen“, sagte Weil. „Ende Gelände“ ist nicht selbst an der Besetzung des Waldes beteiligt, unterstützt die Waldbewohner aber.