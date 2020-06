Polizeieinsatz im Hambacher Forst : Barrikaden auf Einsatzwegen werden entfernt

Am Dienstag (23.06.2020) erfolgte ein Einsatz der Polizei im Hambacher Forst, da Waldbesetzer teilweise bis zu 15 Meter hohe Strukturen aus Baumstämmen mit Plattformen auf den Waldwegen errichtet haben. Diese blockieren die Einsatzwege der Beamten. Foto: Ines Kubat

Köln/Aachen Eigentlich müsste der Konflikt um den Hambacher Forst entschärft sein. Der Kohle-Kompromiss sieht vor, dass der Wald zwischen Köln und Aachen erhalten bleibt. Dennoch gibt es jetzt wieder eine größere Polizeiaktion.

Die Polizei hat am Dienstag einen Einsatz auf der ehemaligen A4 im Hambacher Forst begonnen. Dabei würden mehrere Hundertschaften eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe nicht um die Räumung von Baumhäusern, sondern um die Beseitigung von Barrikaden, die die Einsatzwege versperrten.

Auch wenn im Rahmen des Kohle-Kompromisses die Erhaltung des Waldes vereinbart worden sei, bleibe seine Zukunft gefährdet. „Es wird immer wieder von RWE weitergebaggert, da gibt's immer wieder Provokationen“, sagte Weil. Die Grundwasserversorgung des Waldes sei gefährdet, weil der Braunkohletagebau so nah an ihn herangerückt sei. „Es müssen Menschen da bleiben, um sicherzustellen, dass profitgierige Konzerne ihre Interessen nicht gegen das Recht durchsetzen“, sagte Weil. „Ende Gelände“ ist nicht selbst an der Besetzung des Waldes beteiligt, unterstützt die Waldbewohner aber.