Kostenpflichtiger Inhalt: Kohleausstieg in NRW : Der Hambacher Forst bleibt – und auch der Protest

Der Hambacher Forst ist sicher, die Umweltaktivisten wollen aber vorerst dennoch im Wald bleiben. Foto: MHA/Christoph Pauli

Merzenich/Kerpen In der Mittagszeit hat sich die Nachricht an der Mahnwache noch nicht herumgesprochen. Die Klimaaktivisten leben hier an der Landstraße 257 zwischen Morschenich und Buir meistens ohne Handy. Der Hambacher Forst bleibt erhalten, ist die Nachricht des Tages, die sich seit langem abgezeichnet hat, jetzt ist sie offiziell. Große Emotionen löst sie aber nicht aus.