Wirtschaftsminister zu Braunkohle : „Haben unsere Spielräume genutzt“

Erkelenz Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Den Weg dahin beschreibt die Leitentscheidung der Landesregierung. Vor Ort wirbt der Wirtschaftsminister für den Plan. Vor der Stadthalle in Erkelenz wurde er von Tagebaugegnern mit Protestplakaten empfangen.

Bei ihrer Leitentscheidung für den Braunkohleabbau in den nächsten Jahren ist die Landesregierung nach den Worten von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf Einwände eingegangen. „Wir haben unsere Spielräume genutzt“, sagte der Minister am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung in Erkelenz. So solle der Abstand zwischen den Ortsrändern zum Tagebau auf mindestens 400 Meter vergrößert werden. Auch solle die Umsiedlung möglichst sozialverträglich geschehen.