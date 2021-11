Landtag : Grüne fordern von Wüst Befriedung des Streits um Hambacher Forst

Update Düsseldorf 2018 ließ die CDU-geführte Landesregierung den Hambacher Forst räumen. Doch immer noch besetzen Aktivisten das Waldstück am Rand des Braunkohletagebaus. Zwar ist der Erhalt des Waldes beschlossene Sache. Aber der jahrelange Konflikt schwelt weiter.

Der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat mit seiner erklärten Bereitschaft zu einem früheren Kohleausstieg 2030 Hoffnungen auf eine endgültige Befriedung des jahrelangen Konflikts um den Hambacher Forst geweckt. „Sie (...) haben als neuer Ministerpräsident die Chance, in diesem langen Streit Gräben zuzuschütten, neue Brücken zu bauen“, sagte die Grünen-Abgeordnete Wibke Brems am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag.