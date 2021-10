Enteignungsverfahren : Gericht weist Eilantrag eines Hofbesitzers in Lützerath ab

Eckardt Heukamp hat gegen die Enteignung seines Hofes für den Tagebau Garzweiler geklagt. In einem Eilverfahren unterlag er jetzt in erster Instanz. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Aachen/Erkelenz Im Kampf des letzten Grundstücksbesitzers in Erkelenz-Lützerath, der seinen Hof nicht an RWE abtreten will, hat das Verwaltungsgericht Aachen jetzt ein Urteil gefällt: Die Klage des Hofbesitzers wurde abgewiesen. Der juristische Kampf ist damit aber wohl noch nicht zu Ende.