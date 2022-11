Ministerium startet Prozess : Garzweiler-Leitentscheidung soll in wenigen Monaten stehen

Garzweiler-Leitentscheidung soll in wenigen Monaten stehen

Was geschieht, wenn die Bagger weg sind? Die Leitentscheidung setzt dafür den raumplanerischen Rahmen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Erkelenz/Düsseldorf Im nächsten Sommer soll die neue Braunkohle-Leitentscheidung stehen. Das Wirtschaftsministerium hat eine Email-Adresse eingerichtet, um Anregungen im Planungsprozess aufzunehmen.

Die neue Braunkohle-Leitentscheidung der Landesregierung soll im kommenden Jahr noch vor der Sommerpause des Landtags vorliegen. Das kündigte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf an. Die Leitentscheidung, die aufgrund des früheren Braunkohleausstiegs nötig wurde, legt die Vorgaben für die nachfolgenden Planungsverfahren – und damit für die künftige Gestaltung und Nutzung nach dem Braunkohleabbau – fest.