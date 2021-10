„Fridays for Future“ : Demonstration für den Erhalt von Lützerath

Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen, um dort Braunkohle abzubauen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Aachen An diesem Freitag versammeln sich wieder Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung „Fridays for Future“ in Aachen. Im Fokus der Veranstalter steht der Erhalt des Tagebaudorfes Lützerath.