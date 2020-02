Angriff auf RWE-Sicherheitsstützpunkt : Faustgroße Steine fliegen auf Container am Hambacher Forst

Am Tagebau Hambach sind Container mit Steinen beworfen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Hambach/Kerpen/Aachen Eine Gruppe vermummter Menschen hat am Samstag mehrere faustgroße Steine auf Container am Hambacher Forst geworfen, in die sich zuvor RWE-Mitarbeiter zum Schutz zurückgezogen hatten.

Die Polizei wurde am Samstag von einem Angriff mehrerer Unbekannter auf den RWE-Sicherheitsstützpunkt am Hambacher Forst in Kenntnis gesetzt. Laut den Sicherheitskräften kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Zwischenfall. Circa 15 vermummte Personen sollen auf der Zufahrt zum Camp aufgetaucht sein und mehrere faustgroße Steine in Richtung der dort aufgestellten Container geworfen haben. Durch den Steinbewurf wurde ein Sanitärcontainer und das Inventar beschädigt.

Noch bevor die Polizei eintraf, hatte sich die Gruppe Vermummter bereits wieder in den benachbarten Wald geflüchtet.

(red/pol)