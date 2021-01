Kostenpflichtiger Inhalt: Mit rund 20 Aktivisten : Der Abriss von Lützerath hat begonnen

Braunkohlegegner haben in Lützerath bei Erkelenz gegen den Abriss von ehemaligen Wohnhäusern protestiert. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Lützerath Trotz anhaltender Proteste hat RWE am Montagmorgen damit begonnen, mehrere Häuser im Dorf Lützerath abzureißen. Ein Sicherheitsdienst schützte das Gelände mit einem Großaufgebot an Mitarbeitern. Am Rande der Arbeiten kam es zu kleineren Blockaden.