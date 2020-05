Wieder Polizeieinsätze : Beschädigungen und Böllerwürfe im Hambacher Forst

Merzenich/Kerpen Weil im Hambacher Forst Container aufgebrochen, an einer Tagebau-Wasserpumpe manipuliert und Böller geworfen wurden, war erneut die Polizei in dem von Braunkohlegegnern besetzten Wald aktiv.

Wenige Stunden später, am Mittag, gab es einen zweiten Einsatz im Hambacher Forst, diesmal an der Forsthausstraße in Kerpen-Manheim. Dort hatten RWE-Mitarbeiter entdeckt, dass drei Container offenbar in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden waren. Zwei der Container waren mit Unrat zugemüllt worden. In dem Dritten war eine Grundwasserpumpe so manipuliert worden, dass über einen angebrachten Schlauch frisches Wasser abgezweigt werden konnte.