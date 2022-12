Hoher Sachschaden : Brandstiftung in Lützerath

Lüterath Unbekannte zünden einen Stromkasten an. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben am Freitagabend (9.12.2022) einen Stromkasten in Lützerath in Brand gesetzt. Dabei entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe, wie die Polizei erst am Montagmorgen mitteilte.