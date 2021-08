NRW-Umweltministerin Heinen-Esser : „Brand in Leverkusen hat Anwohner nicht geschädigt“

„Brand in Leverkusen hat Anwohner nicht geschädigt“

Trotz der schwarzen Rauchwolke, die über dem Leverkusener Chemwerk aufstieg, konnte das NRW-Landesumweltamt (LANUV) bei Luftmessungen am Unglückstag keine Auffälligkeiten feststellen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Leverkusen Die Rußpartikel, die nach der Explosion in Leverkusen gefunden wurden, sind nach Erkenntnissen der Landesregierung nicht gefährlich. Greenpeace hatte zuvor vor krebserregenden Stoffen gewarnt.

Die schwere Explosion in einer Leverkusener Sondermüllverbrennungsanlage hat nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Gesundheitsgefährdung der Anwohner geführt.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte am Montag im Düsseldorfer Landtag in einer Sondersitzung des Umweltausschusses, dass das NRW-Landesumweltamt (LANUV) bei Luftmessungen am Tag des Geschehens keine Auffälligkeiten festgestellt habe.