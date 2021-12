Ministerium : Boosterimpfung in NRW schon nach vier Wochen möglich

Update Düsseldorf Wer sich bislang gegen Corona boostern lassen wollte, musste in der Regel mehrere Monate nach der Zweitimpfung abwarten. Nun hat das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen die Regel erheblich gelockert.

In Nordrhein-Westfalen können sich Bürgerinnen und Bürger in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen in Zukunft bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium am Montag in einem Erlass geregelt. Die „Siegener Zeitung“ hatte zuvor berichtet.