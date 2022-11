Rastanlage Ville-Ost : Boden wird nach Salzsäure-Einsatz entfernt

Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen auf der Autobahn-Raststätte Ville Ost an der A1 durch eine Schleuse gehen, um sich zu reinigen. Foto: dpa/-

Hürth Nach einem Einsatz wegen auslaufender Salzsäure bleibt die Rastanlage Ville-Ost an der Autobahn 1 in Richtung Köln gesperrt.

Dort müssten etwa 100 Quadratmeter Bodenbelag abgetragen werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hürth am Mittwoch. Die Oberfläche werde abgefräst. Das Befahren sei nicht möglich.

An der Raststätte war am Montagmorgen an einem Salzsäure-Tanklastzug ein Leck entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr flossen pro Minute zwischen drei und fünf Liter Salzsäure aus.