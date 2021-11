Zukunft offen : Weihbischof: Woelki steht vor „Probezeit“

Köln Der Bistumsverwalter des Erzbistums Köln, Weihbischof Rolf Steinhäuser, hält die Zukunft von Kardinal Rainer Woelki an der Spitze des Erzbistums für offen.

„Entweder machen sie dann wieder mit, resignieren, revoltieren oder gehen in die Larmoyanz“, schilderte Steinhäuser. Der sogenannte Apostolische Administrator kündigte eine „klare, ungeschönte Rückmeldung“ an den Vatikan an. In dem Bericht könne durchaus stehen, dass er für Woelki im Erzbistum keine gemeinsame Zukunft sehe, zitierten die Zeitungen Steinhäuser. „Ich muss die Lage so schildern, wie ich sie dann wahrnehme. Diese Offenheit bin ich mir auch selbst schuldig.“