Interview zum Missbrauchsgutachten : Was machen Sie jetzt damit, Bischof Dieser?

Er hat das Gutachten in Auftrag gegeben: Bischof Helmut Dieser. Foto: ZVA/Harald Krömer

Exklusiv Aachen Das zu betonen, wird Aachens Bischof Helmut Dieser nicht müde: In all den schlimmen Fällen sexuellen Missbrauchs gehe es jetzt in erster Linie um die Opfer, deren Leid, deren Forderungen und Wünsche, aber nicht um die Kirche und deren angeschlagenes Image. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Dieser aber auch von sich aus Kontroversen und Irritationen an, die es derzeit zuhauf in seinem Bistum gibt.