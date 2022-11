Feiertag, Datum, Bedeutung : Wo wird Allerheiligen gefeiert?

Feiertag Allerheiligen : Ein wichtiger Tag für Trauernde Allerheiligen ist ein Feiertag, der in den letzten Jahren im Vergleich zu Weihnachten und Ostern immer mehr an Aufmerksamkeit verliert. Dabei ist er für die Trauerarbeit und in Gedenken an die Toten immer noch besonders wichtig in der Kirche.