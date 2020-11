Kostenpflichtiger Inhalt: Bistum Aachen : Verantwortliche für Missbrauch sollen „Bußgeld“ zahlen

Vier Tage nach der Veröffentlichung des Gutachtens zum Umgang mit Missbrauch im Bistum Aachen: Aachens Bischof Helmut Dieser erklärt in einer Online-Pressekonferenz, welche Konsequenzen er aus dem Gutachten ziehen will. Foto: Andreas Steindl

Aachen Das Bistum Aachen fordert von noch lebenden Mitverantwortlichen für sexuellen Missbrauch ein Zeichen der Reue und will sie finanziell an den Hilfen für die Opfer beteiligen. Derzeit werde geprüft, was aus Sicht des Bistums ein angemessenes „Bußgeld“ sei.