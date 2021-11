Offene Fragen : Umstrittener Bußgottesdienst zum Missbrauchsskandal

Eine „Neuheit“ ist der Bußgottesdienst – auch im unmittelbaren kirchlichen Raum – nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Claudio Peri

Analyse Köln Weihbischof Rolf Steinhäuser will am 18. November als Administrator des Kölner Erzbistums in einem Gottesdienst im Kölner Dom Buße tun für die Sexualverbrechen katholischer Priester. Dazu sind auch Betroffene sexualisierter Gewalt eingeladen. Manche kritisieren die Feier, andere sehen darin eine Chance.