„Wichtig und ermutigend“ : Sternsinger-Aktion im Aachener Dom eröffnet

Aachen Der Dom zu Aachen im Zeichen von Corona: Mit nur zwölf Sternsingern, die in dem Gotteshaus verteilt standen, ist die Aktion eröffnet worden. Bischof Dieser und NRW-Ministerpräsident Laschet würdigten das Engagement der Kinder.

Sternsinger tragen eine Krone – und in diesem Jahr auch einen Mundschutz: Im Aachener Dom ist am Dienstag unter Corona-Bedingungen das 63. Dreikönigssingen eröffnet worden. Ursprünglich sollten 1200 Kinder daran teilnehmen, dann wurde die Zahl auf 120 verringert, am Schluss konnten nur 12 Jungen und Mädchen mitmachen. Bei dem katholischen Brauch sammeln im ganzen Bundesgebiet als Könige verkleidete Jungen und Mädchen viele Millionen Euro an Spenden für andere Kinder. Zu Jahresbeginn 2020 waren über 52 Millionen Euro zusammengekommen.