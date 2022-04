Erzbistum Köln erntet Kritik : Spielschulden aus Sondervermögen für Missbrauchsopfer bezahlt

Aus Teilen der Kirche wird erhebliche Kritik am Vorgang des Erzbistums Köln laut. Foto: dpa/Arne Dedert

Köln Die Tilgung der Schulden eines Priesters in Höhe von knapp 500.000 Euro durch das Erzbistum Köln stößt in Teilen der Kirche auf scharfe Kritik.

Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche kämpften seit Jahren für eine wirkliche Anerkennung ihres Leids, sagte Norpoth. 60 Prozent der Antragsstellenden erhielten weniger als 20.000 Euro. „Opfer von Sexualstraftaten, teilweise ohne gesicherte Einnahmen wie bei einem Priester, werden mit einem Betrag abgespeist, welcher weniger als zwei Prozent von dem beträgt, was die Kirche als Ausgleich für die selbst verschuldete finanzielle Schieflage eines Priesters zu zahlen bereit war“, kritisierte er.

Ob die katholische Kirche in Deutschland noch eine gute Zukunft hat, ist ungewiss. Jetzt sind ihr in Frankfurt bei der dritten Vollversammlung des Synodalen Wegs zumindest ein paar Fortschritte gelungen. Eine kommentierende Analyse.

Der Synodale Weg : Viel Freude, viel Risiko, viel Hoffnung Ob die katholische Kirche in Deutschland noch eine gute Zukunft hat, ist ungewiss. Jetzt sind ihr in Frankfurt bei der dritten Vollversammlung des Synodalen Wegs zumindest ein paar Fortschritte gelungen. Eine kommentierende Analyse.

Das Erzbistum hatte nach eigenen Angaben insgesamt sogar 1,15 Millionen Euro für den überschuldeten Priester gezahlt. Der Priester habe knapp 500.000 Euro Schulden gehabt, hatte am Donnerstag ein Sprecher des Erzbistums gesagt. Die Schulden habe das Erzbistum in mehreren Tranchen beglichen, um dem Geistlichen in seiner akuten Notlage zu helfen.