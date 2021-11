Kirchengremien werden neu besetzt : Rund 900.000 Gläubige im Bistum Aachen wählen

Aachen Am kommenden Wochenende werden im Bistum Aachen die Räte in den Gemeinschaften der Gemeinden sowie die Kirchenvorstände gewählt. Mehr als 900.000 Katholiken sind zur Wahl aufgerufen.

Jede Stimme zählt: Im Bistum Aachen werden am 6. und 7. November die Räte in den Gemeinschaften der Gemeinden sowie die Kirchenvorstände gewählt. Jede Katholikin und jeder Katholik – mehr als 900.000 Erwachsene und Jugendliche – kann das Gemeindeleben vor Ort so mitprägen und gestalten. „An kaum einer anderen Stelle wird Kirche so deutlich und spürbar im Leben der Menschen wie in den Pfarreien und Gemeinden“, sagt Andreas Frick, Generalvikar des Bistums Aachen. „Das Gesicht von Kirche sind die Menschen vor Ort, die sich einsetzen für andere, die sich ehrenamtlich engagieren, die helfen, da sind und von ihrem Glauben erzählen.“