Kostenpflichtiger Inhalt: Kölner Kardinal : Missbrauchsstudie bleibt unter Verschluss

Wer bringt Licht ins Dunkel? Das Erzbistum Köln lässt von einem Strafrechtsexperten ein neues Gutachten zum Umgang mit möglichem Missbrauch erstellen. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Köln/Aachen Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will das von ihm in Auftrag gegebene Missbrauchsgutachten einer Münchner Anwaltskanzlei nicht veröffentlichen. Er begründete dies am Freitag in einer Pressemitteilung mit erheblichen Mängeln, die das Gutachten aufweise.