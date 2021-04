Mit Abstand, im Internet oder Open Air : Kirchen feiern zweites Ostern unter Corona-Bedingungen

Düsseldorf Vergangenes Jahr hatte es an Ostern gar keine Präsenzgottesdienste gegeben, jetzt ist das unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder möglich. Allerdings setzen viele Gemeinden auf andere Angebote.

Generell gehen an Ostern deutlich weniger Menschen zur Kirche als an Weihnachten. „An Weihnachten gehen etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Deutschen in die Kirche, an Ostern reden wir etwa über jeden Zehnten“, sagte die Religionssoziologin Anna Neumaier vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Ruhr-Universität Bochum der Deutschen Presse-Agentur. „Das sind natürlich immer noch deutlich mehr als an normalen Sonntagen, aber wir sind an Ostern von der Nachfrage her so in der Mitte zwischen Weihnachten und den normalen Sonntagen.“