Unter 50 Prozent Katholiken im Bistum Aachen : Kirche erlebt in NRW eine Austrittswelle

Kirche erlebt in NRW eine Austrittswelle

In NRW sind deutlich mehr Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten als im Vorjahr (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Interaktiv Bonn/Aachen Zahl der Kirchenaustritte stieg auch 2019. Jetzt haben die Kirchen die Zahlen nach Konfessionen und Bistümern aufgeschlüsselt. Im Bistum Aachen etwa sind erstmals weniger als 50 Prozent der Menschen katholisch.

Immer mehr Menschen treten in Nordrhein-Westfalen aus der Kirche aus - im vergangenen Jahr waren es mehr als 120.000. 2018 hatten 88.510 Menschen den Kirchen den Rücken gekehrt. NRW liegt damit im Bundestrend.

Knapp 68.000 der gut 120.000 Austritte entfielen im vergangenen Jahr auf die katholische Kirche, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mitteilte. Im Bistum Aachen fiel der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung erstmals unter die 50-Prozent-Marke. Seit der Gründung des Ruhrbistums vor mehr als 60 Jahren hat sich die Mitgliederzahl um die Hälfte reduziert. Im Bistum Münster stieg die Zahl der Kirchenaustritte auf einen historischen Höchststand von 16.654.