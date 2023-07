2022 verurteilt : Katholischer Missbrauchstäter aus Klerikerstand entlassen

Missbrauch im Bistum Aachen : Die Opfer in der Eifel, die es niemals hätte geben dürfen In Aachen, in der Eifel und im Krankenhaus: Wo der Priester Ernst Wissemann eingesetzt war, missbrauchte er Jungen. Sein Bischof war informiert – und ermöglichte weitere Taten. Die Übergriffe von Pfarrer Josef Bayer hingegen wurden erst nach seinem Tod bekannt.