Erzbistum Köln : Kardinal Woelki hat keinen Porno angeguckt

Wolken ziehen am Kölner Dom vorbei. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Vom Dienstrechner aus Pornoseiten aufzurufen, ist schon unter normalen Umständen heikel. Wenn dies aber auch noch im Erzbistum von Kardinal Woelki geschieht, hat es nochmal eine andere Dimension.

Kleriker und andere Mitarbeiter des Erzbistums Köln haben reges Interesse an Pornoseiten gezeigt. Es habe „massenhafte Zugriffsversuche auf Porno-Webseiten von Dienstrechnern des Erzbistums Köln“ aus gegeben, berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Freitag. Unter den „Dutzenden Mitarbeitern“, die sich für diese Seiten interessiert hätten, seien auch „höchstrangige Kleriker“ gewesen.

Allerdings, so stellte das Erzbistum am Abend in einer Stellungnahme klar, habe Kardinal Rainer Maria Woelki keinen Porno angeguckt. „Es haben uns mehrere Anfragen der Medien erreicht, ob der Kardinal ebenfalls zu den Nutzern der inkriminierten Seiten gehört“, teilte das größte deutsche Bistum mit. „Die hausinternen Nachforschungen haben eindeutig ergeben, dass das nicht der Fall ist.“