Erzbistum Köln : Kardinal Woelki erzielt Teilerfolg gegen „Bild“-Berichte

Köln Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist mit einer Klage gegen den Medienkonzern Axel Springer vor Gericht erfolgreich gewesen – mit einer zweiten scheiterte er.

In einem weiteren Fall dagegen wies die Kammer Woelkis Klage ab. Laut Urteil durfte „bild.de“ einen Artikel mit der Überschrift „Wegen Woelki-Skandal – Treten alle deutschen Bischöfe zurück?“ veröffentlichen. So sei die Bezeichnung „Woelki-Skandal“ eine zulässige Bewertung des Sachverhalts, dass in der katholischen Kirche – auch vom Papst – offen mitgeteilt worden sei, „dass Woelki in der Herangehensweise an die Frage der Aufarbeitung, vor allem auf der Ebene der Kommunikation, große Fehler gemacht“ habe, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Woelki will nach Angaben des Erzbistums in die nächste Instanz gehen.