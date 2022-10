Kritik am Vatikan : Kardinal kritisiert mangelnde Transparenz in Sachen Woelki

Kardinal Reinhard Marx (r.), kritisiert, dass niemand den Inhalt eines Berichts zu einer päpstlichen Visitation in Woelkis Erzbistum in Köln kenne. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

München/Köln Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat dem Vatikan Intransparenz im Umgang mit der Missbrauchsaffäre um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki vorgeworfen.

Bis heute heute kenne niemand den Inhalt eines Berichts zu einer päpstlichen Visitation in Köln. „Selbst der Apostolische Nuntius in Berlin sagt mir, er kennt ihn nicht“, sagte Marx. „Wissen diejenigen, die von den Visitatoren befragt wurden in Köln, was von ihren Aussagen überhaupt weitergegeben wurde? Was genau ist zwischen dem Papst und Kardinal Woelki mündlich oder schriftlich vereinbart worden? Ich weiß es nicht“, sagte Marx.