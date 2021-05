Feiertag, Datum, Bedeutung : Was wird an Pfingsten gefeiert?

Was wird an Pfingsten gefeiert?

Aachen Pfingsten ist eines der wichtigsten Feste im Christentum. Aber auf welches Datum fällt Pfingsten 2021? Und welche Bedeutung hat der Feiertag? Hier gibt es die Informationen.

Die Bedeutung von Pfingsten: Was wird gefeiert?

Der Begriff Pfingsten wird vom griechischen „pentekoste“ abgeleitet, was in etwa „der fünfzigste Tag“ bedeutet. Das Pfingstfest findet immer 49 Tage nach dem Ostersonntag statt und ist somit der 50. Tag der Osterzeit.

Pfingsten in ein Hochfest, an dem Christen das Kommen des Heiligen Geistes feiern. Laut der Apostelgeschichte wurden die Jünger Jesu am Pfingstsonntag vom Heiligen Geist erhellt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Pfingstwunder“: Laut Apostelgeschichte konnten die versammelten Jünger plötzlich alle verschiedenen Sprachen sprechen und erhielten der Auftrag, das Evangelium zu verbreiten. Dadurch entstand eine Einheit von Gläubigen, es entwickelte sich die christliche Gemeinde. Pfingsten wird deshalb auch als „Geburtstag der Kirche“ bezeichnet.