Sexueller Missbrauch : Betroffenenbeirat gegen Rücktritt von Bischöfen

Köln Der Betroffenenbeirat für sexualisierte Gewalt im Erzbistum Köln hat sich gegen den Rücktritt von Bischöfen und Kardinälen ausgesprochen. Heute trifft der Beirat mit den Apostolischen Visitatoren im Erzbistum.

Man erwarte von den Bischöfen, „endlich dazu zu stehen, dass sie in der Vergangenheit in erster Linie bemüht waren, die Institution katholische Kirche zu schützen“, so der Beirat in einer Erklärung. „Die Betroffenen hatten sie dabei nicht im Blick. Auch sollten sie endlich intensiv an der Aufklärung mitarbeiten und die Fehler der Vergangenheit in Zukunft nicht mehr machen.“