Neuer Missbrauchsbeauftragter : Aachens Bischof will „unbequem sein“

Aachens Bischof Helmut Dieser (Mitte) übernimmt das Amt des Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz vom Trierer Bischof Stephan Ackermann (rechts). Sein Stellvertreter ist Stephan Burger, Freiburg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fulda Der Aachener Bischof Helmut Dieser wird sich in Zukunft als Missbrauchsbeauftragter der deutschen Bischofskonferenz um die Bekämpfung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche kümmern. Neu ist ein unabhängiger Expertenrat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Aachener Bischof Helmut Dieser (60) wird neuer Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Er folgt in dem Amt auf den Trierer Bischof Stephan Ackermann, der die Rolle zwölf Jahre ausgefüllt hatte. Mit Blick auf die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals forderte Dieser immer wieder die öffentliche Übernahme von Verantwortung.

Der Aachener Bischof sieht sich bei der weiteren Aufarbeitung des Missbrauchsskandals vor großen Herausforderungen. Es sei ein sehr weites Feld, eine große Aufgabe, die „unabschließbar“ sei, „zumindest was die Prävention angeht“, sagte Dieser am Mittwoch bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Es gehe um die „Anliegen von tief verletzten Menschen“.

Sein Ziel in dem neuen Amt sei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Betroffene den Mut fänden, „aus dem Dunkelfeld herauszutreten“, sagte Dieser. Ob sie das Vertrauen fassen, hänge davon ab, dass die katholische Kirche glaubhaft mache: „Die meinen es ernst“.

Mit dem Amtswechsel zu Dieser geht auch eine neue Struktur einher, mit der die Aufarbeitung auf eine breitere Basis gestellt werden soll: Dieser wird Vorsitzender einer bischöflichen „Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“. Hinzukommen soll ein unabhängiger Expertenrat, dem neben externen Fachleuten verschiedener Disziplinen und Professionen auch Vertreter des Betroffenenbeirats angehören sollen. Dieser bereits existierende Betroffenenbeirat bleibt ein drittes, unabhängiges Gremium.

Diesers Stellvertreter, der Freiburger Erzbischof Stephan Burger sagte: „Wir sind mit der Arbeit noch lange nicht fertig“. So wolle die Bischofskonferenz auch die Aufarbeitung in den Diözesen stärken. Der neue Arbeitsbereich solle sich zudem nicht mehr nur um Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs kümmern, sondern etwa auch Fragen des geistlichen Missbrauchs in den Blick nehmen.

Die neue Struktur solle nun ausgearbeitet werden und mit einem Statut versehen werden, hieß es auf einer Pressekonferenz. Bei der nächsten Frühjahrsvollversammlung solle dies verabschiedet werden.

Ackermann bat ausdrücklich um Verzeihung für eigene Fehler, die er in den Jahren seiner Tätigkeit gemacht habe. Der Bischof hatte immer wieder in der Kritik gestanden. Zuletzt nannte er in einer größeren Gruppe den Klarnamen eines Missbrauchsopfers.

Wie ein Sprecher der Bischofskonferenz sagte, gingen seit der Neuregelung der Entschädigungszahlungen der Kirche 1997 Anträge ein. Von diesen seien inzwischen 1625 bearbeitet, 372 Fälle seien noch offen.

(dpa)