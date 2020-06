Abkühlung folgt ab Donnerstag : Bislang wärmster Tag des Jahres erwartet

Der Frühling war sehr warm und zu trocken. Kurz nach Sommeranfang könnte zudem bereits die 30-Grad-Marke geknackt werden. Foto: dpa/Paul Zinken

Aachen/Düren/Heinsberg Schon das lange Pfingstwochenende bescherte Deutschland vielerorts schönstes Wetter – nun wird es noch sommerlicher. Aber auch, wer den Regen herbeisehnt, darf sich sehr bald freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Wetterhoch Steffen hat die Region am Dienstag im Griff. In einigen Teilen Deutschlands wird mit Temperaturen über 30 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres erwartet.

Auch in Aachen klettern die Temperaturen auf bis zu 26 Grad, in der Eifel wird es mit 25 Grad nur wenig kühler. Laut Bodo Friedrich vom Wetterdienst Eifelwetter.de lassen einzig die Federwolken am Himmel erkennen, dass ein Umschwung naht. Die Federwolken ziehen südwestlich ins Land hinein und deuten an, dass es innerhalb der nächsten 48 Stunden regnen wird. Ab Donnerstag meldet sich in der Region ein Tiefdruckgebiet an, das bis Montag anhält. Zwar kommt es dadurch zum langersehnten Regen, allerdings soll es auch kräftig gewittern. Dem ausgedürrten Boden hilft das laut Friedrich jedoch nicht. Dieser kann den kurzfristigen Starkregen nicht vollständig aufnehmen, ehe es wieder heiß und trocken wird.

Nächste Woche Dienstag zieht dann wieder ein Hochdruckgebiet in die Region. Ansteigende Temperaturen und fehlender Niederschlag bringen den Sommer für die gesamte Woche zurück.

So wird das Wetter in Deutschland

Nur im äußersten Osten Deutschlands, an Oder und Neiße, könne es am Dienstag auch wolkig werden und sogar regnen oder gewittern, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Richtig sommerlich wird es vor allem im Westen des Landes. Am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Emsland und im Münsterland seien die Chancen am höchsten, dass die 30 Grad erreicht oder gar überstiegen werden, sagte der DWD-Experte. Etwa 29 Grad werden zum Beispiel in Köln, Bonn und Koblenz erwartet. 29 Grad wurden in diesem Jahr bislang zweimal erreicht – am 21. und am 22. Mai.

Doch am Mittwoch verändert sich das Wetter. Im Laufe des Tages soll es von Westen her zunehmend wolkig werden, außerdem kann es schauern. Immerhin noch bei etwa 24 bis 28 Grad. Schon am Donnerstag sollte man sich vielerorts lieber einen Pulli oder eine Jacke zum Überziehen mitnehmen. Dann wird es voraussichtlich deutlich kühler und feuchter. „Das ist schon ein markanter Sprung“, sagte der Meteorologe.

Für die Meteorologen hat der Sommer am Montag begonnen. Erst am Freitag legte der DWD seine vorläufige Bilanz für den Frühling 2020 vor. Demnach war das Frühjahr in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und wie bereits in den Vorjahren ziemlich warm. Mit 9,2 Grad lag der Temperaturdurchschnitt um 1,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Gleichzeitig war das Frühjahr erneut deutlich zu trocken. Mit rund 108 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fielen nur gut 50 Prozent des vieljährigen Durchschnitts.

(aha/dpa)