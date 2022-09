Wetter in NRW : Bewölkter Wochenstart, am Mittwoch soll es heiter werden

Essen Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen und der Region wechselhaft – mit Aussicht auf eher heitere Episoden ab Mittwoch.

Im Westen des Bundeslandes wird am Montag ein bewölkter Tag mit einigen Sonnenstrahlen erwartet. Im Tagesverlauf gibt es immer wieder kurze Schauer. Bei frischem Wind sind nach einstelligen Frühwerten immerhin 12 Grad in Simmerath, 14 Grad in Eupen, Hürtgenwald und Nideggen und 15 Grad in Heimbach, Aachen und Stolberg möglich. In Eschweiler, Jülich, und Düren sind es um 16 Grad, in Köln sogar bis zu 17 Grad.