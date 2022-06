Erfolgreiche Suche : Bewaffneter Mann nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei verlief erfolgreich (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Aachen Ein Unbekannter richtet in der Elisengalerie in Aachen eine Waffe auf Passanten. Eine Öffentlichkeitsfahndung am Mittwoch endete erfolgreich.

Nach Drohung mit einer Schusswaffe haben Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen seit dem Mittwochmorgen mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Mann gesucht.