A57 : Betrunkener Unfallfahrer filmt Rettung von verletzter Frau

Krefeld Nach einem schweren Unfall auf der A57 bei Krefeld sehen Zeugen, wie ein der Unfallfahrer das Geschehen filmt und dann ins Netz stellt. Das hat Konsequenzen.

Nach einem Unfall auf der A57 bei Krefeld mit einer lebensgefährlich verletzten Frau soll der Fahrer die Rettung seiner Beifahrerin gefilmt und das Video im Internet verbreitet haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, machten Zeugen die Einsatzkräfte darauf aufmerksam, wie er die Befreiung der im Fahrzeugwrack eingeklemmten Frau erst gefilmt und anschließend in einem Messenger gepostet haben soll. Das Telefon wurde laut Polizei sichergestellt und eine separate Strafanzeige geschrieben.

Außerdem sei bei dem 42 Jahre alten Fahrer am Samstag ein „deutlich positiver Alkoholwert“ festgestellt worden. Einen genauen Promillewert nannte die Polizei auf Nachfrage nicht. Auch ein Drogenvortest schlug demnach positiv an.

Der Mann war in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto beim Überholen in den hinteren Teil eines Lasters gefahren. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanken und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste über eine Stunde lang befreit werden. Sie kam in ein Krankenhaus.