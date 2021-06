Corona-Soforthilfe : Durchsuchungen und Festnahmen wegen Betrugsverdacht

Update Köln Mit Soforthilfen wollte der Staat der Wirtschaft unbürokratisch durch die Corona-Krise helfen. Es besteht aber der Verdacht, dass sie in vielen Fällen missbraucht wurden. Durchsuchungen auch in Aachen

Mit Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind Ermittler am Dienstag gegen mutmaßlichen Betrug mit Corona-Soforthilfen vorgegangen. 44 Beschuldigten werde vorgeworfen, zwischen März und Mai 2020 bei der Bezirksregierung Köln Verluste aus selbstständigen Tätigkeiten durch die Coronavirus -Pandemie vorgetäuscht zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Das Gesamtvolumen belaufe sich auf etwa 800.000 Euro. Davon sollen 387.000 Euro tatsächlich ausgezahlt worden sein.

Mehr als 180 Beamte beteiligten sich an den Durchsuchungen in Erftstadt, Kerpen, Bergheim, Brühl, Elsdorf, Weilerswist, Hellenthal, Euskirchen und Aachen. Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer im Alter von 35 und 40 Jahren wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Zudem sei in 27 Wohnungen sowie zwölf Wohn- und Geschäftsräumen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Ebenso mehrere tausend Euro Bargeld.