Sonnige Feiertage : Bestes Ausflugswetter am Osterwochenende in der Region

Bestes Ausflugswetter am Osterwochenende in der Region

Aachen Sonne pur an den Ostertagen: Die Region wird mit bestem Wetter zu den Feiertagen beschenkt. In Tallagen kann sogar die 20-Grad-Marke erreicht werden.

Dem Osterspaziergang steht wettermäßig nichts im Wege: In den nächsten Tagen bleibt es in Nordrhein-Westfalen trocken und wird zunehmend sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Ostersonntag soll sogar bei 16 bis 20 Grad den ganzen Tag die Sonne scheinen.