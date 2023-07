Sicherheit an deutschen Flughäfen : Bessere Scanner und das Vorbild Frankfurt

Die SPD möchte die Sicherheit an deutschen Flughäfen erhöhen. Der Flughafen Frankfurt am Main soll dabei als Vorbild dienen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Die SPD-Bundestagsfraktion hat Ideen für weniger problematische Abläufe an den Flughäfen entwickelt.

Von Jörg Isringhaus und Christian Schwerdtfeger​

In einem Positionspapier hat die SPD-Bundestagsfraktion festgehalten, wie sie die Luftverkehrssicherheit in Deutschland erhöhen will. Angesetzt werden soll vor allem beim Personal, der technischen Ausstattung und der Struktur der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen.

Vorstellbar wäre demnach etwa, die Steuerung der Kontrollen von der Bundespolizei auf den Flughafenbetreiber (Frankfurter Modell) oder auf das Land (Münchner Modell) zu übertragen. „Das ist mit Blick auf den Airport Düsseldorf besonders spannend, weil der Flughafen derzeit überlegt, das Frankfurter Modell zu übernehmen“, sagt die SPD-Abgeordnete Zanda Martens, die auch Mitglied im Aufsichtsrat des Düsseldorfer Airports ist.

Tatsächlich überprüft der Flughafen Düsseldorf nach Angaben eines Sprechers derzeit, wie eine Verantwortungsübernahme für die Sicherheitskontrollen auf Basis des sogenannten Frankfurter Modells in der NRW-Landeshauptstadt rechtlich, operativ und wirtschaftlich ausgestaltet werden könnte. „Für den Fall der Übernahme wäre ein Wechsel der Verantwortung aufgrund der erforderlichen Projektschritte voraussichtlich erst zum Jahresbeginn 2025 möglich“, so der Sprecher.

INFO Flughafen Düsseldorf nicht sehr beliebt Ranking: Basierend auf Google-Bewertungen erstellt das Fluggastrechteportal Airhelp jährlich ein Ranking der besten und schlechtesten Flughäfen Deutschlands. Platzierung: Platz eins teilen sich die Flughäfen Münster-Osnabrück, Friedrichshafen und Nürnberg. Auf dem elften und letzten Platz liegt Frankfurt-Hahn. Der Airport Düsseldorf kommt mit Hamburg, Dortmund und Hannover auf Platz acht.

Von der Umsetzung dieser Modelle versprechen sich die Politiker reibungslosere Abläufe im Betrieb. Dies gelte es nach der Hauptreisezeit im Sommer eingehend zu analysieren, heißt es im Papier. „Es könnte sich auch zeigen, dass das Frankfurter Modell nur dann zum gewünschten Erfolg führen kann, wenn der Flughafen auch die Personalverantwortung hat“, sagt Martens. Genau das kritisiert auch der für die Sicherheitskontrollen zuständige Verdi-Sekretär Özay Tarim. Bei dem Frankfurter Modell habe der Flughafen zwar die Steuerung, übertrage die Durchführung der Kontrollen aber an private Dienstleister, die gewinnorientiert agieren würden. „Die Akteure bleiben also die gleichen, die Probleme damit auch“, sagt Tarim. Nur wenn der Airport auch die Personalverantwortung für die Kontrollen übernehme, liege alles in einer Hand.

Martens favorisiert ohnehin das Münchner Modell, bei dem die Kontrollen in der öffentlichen Hand einer Landesgesellschaft liegen. Für die Beschäftigten bedeute das bessere und langfristigere Arbeitsbedingungen. Die NRW-Landesregierung sei dazu aber nicht bereit, so Martens. Tarim empfiehlt eine Mischform, nämlich die Kontrolleure in Düsseldorf in die schon bestehende Sicherheitsfirma des Flughafens zu übernehmen und so die Steuerung wie auch die Personalverantwortung zu verbinden.

Bei den weiteren Punkten in dem Positionspapier geht es etwa um eine modernere technische Ausstattung der Sicherheitskontrollen, beispielsweise durch sogenannte CT-Geräte, bei denen etwa Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Gepäck genommen werden müssen. Dies würde den Passagierdurchlass erhöhen. Nach Angaben des Düsseldorfer Flughafensprechers hat die Bundespolizei die schrittweise Einführung solcher CT-Scanner an den Handgepäckkontrollen angekündigt. Zudem will die SPD-Fraktion Beförderung von unbegleitetem Gepäck unter strengen Sicherheitsvorgaben erlauben. „Damit vermeiden wir die zeitverzögernde Ausladung und ermöglichen die Flugzeugabfertigung auch bei verpassten Anschlüssen der zum Gepäck gehörenden Passagiere“, heißt es in dem Positionspapier weiter.