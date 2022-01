Bei Aachen-Brand : Beschilderungsarbeiten führen zu Engpässen auf der A44

Aachen Die für diese Woche geplanten Arbeiten an der Anschlusstelle Aachen-Brand der A44 werden verschoben. Zum neuen Zeitpunkt wird es Engpässe in beide Fahrtrichtungen geben.

Die abschließenden Beschilderungsarbeiten bei Aachen-Brand auf der A44 werden nun erst von Montag, 17. Januar, bis Freitag, 21. Januar, erfolgen. Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr wird es in beide Fahrtrichtungen zu Beeinträchtigungen kommen. Geplant sind in diesem Zeitraum vereinzelte Sperrungen der Fahrbahnen und Standstreifen, besonders im Bereich der Auf- und Abfahrten.