Baumann-Nachfolge geregelt : Bernd Pietschmann wird der neue FH-Rektor

Aachen Die Hochschulwahlversammlung der FH Aachen hat bei ihrer Sitzung am Donnerstag Prof. Dr. Bernd Pietschmann (58) zum neuen Rektor der Hochschule gewählt. Das teilte die FH im Anschluss mit.

Der gebürtige Aachener lehrt seit 22 Jahren an der FH und ist derzeit Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften – des größten Fachbereichs an der FH. Er wird sein neues Amt am 1. August 2021 antreten und folgt auf Marcus Baumann, der die FH Aachen seit 2009 leitet und zum 31. Juli 2021 in den Ruhestand geht.