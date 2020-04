Kein Vorwurf von Drosten zu Heinsberg-Studie : Berliner Virologe hat „nur eine Nachfrage“ an Kollegen Streeck

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Foto: dpa/Christophe Gateau

Heinsberg/Bonn/Berlin Schon vor dem Osterwochenende hatte die sogenannte Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck Kritik hervorgerufen. Über die Feiertage nahm die Diskussion weiter Fahrt auf.

Dem „Tagesspiegel“ aus Berlin sagte Streeck an Ostersonntag, dass die Feldstudie alle Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO einhalte. „Wir übererfüllen sogar diese Empfehlungen“, sagte Streeck zu der Studie in der vom Coronavirus besonders betroffenen Gemeinde Gangelt in Nordrhein-Westfalen. Auch wies der Virologe Kritik zurück, das Zwischenergebnis sei zu früh veröffentlicht worden.