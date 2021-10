Direktor am Max-Planck-Institut : Benjamin List erhält den Chemie-Nobelpreis für seine Katalysator-Forschung

Prof. Dr. Benjamin List ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr und frisch gekürter Nobelpreisträger. Foto: Frank Vinken für das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung

Stockholm/Mülheim an der Ruhr Prof. Dr. Benjamin List, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, bekommt gemeinsam mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler David W.C. MacMillan den Chemie-Nobelpreis 2021. Es ist bereits der zweite Nobelpreis für einen deutschen Forscher in diesem Jahr.