NRW-Justizminister : Benjamin Limbach und der heikle Begriff „Clankriminalität“

Benjamin Limbach bekleidet seit dem 29. Juni 2022 das Amt des Ministers der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Foto: dpa/David Young

Interview Düsseldorf Der Justizminister von Nordrhein-Westfalen erklärt seine Sicht auf Clankriminalität. Er spricht über die Belastung der Justiz und darüber, weshalb die Forderung „morgens straffällig – abends verurteilt“ seiner Meinung nach weder erfüllt werden könnte noch sollte.

Herr Limbach, CDU und Grüne ringen darum, wie „Clankriminalität“ definiert werden soll. Ist das wirklich so schwierig?

Limbach: Wir ringen nicht darum. Wir sind in einem Diskussionsprozess zwischen Innen- und Justizministerium. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Wir von der Justiz haben ein engeres Begriffsverständnis, um diese Form der organisierten Kriminalität besser von anderen Formen abgrenzen zu können. Die Justiz will Strukturen aufklären: Wie organisiert sich diese spezielle Form der Kriminalität, wie sind die Geldströme? Deshalb reicht es nicht, auf einzelne Straftaten zu gucken. Staatsanwaltschaften geht es darum, was als Anklage vor Gericht landet. Die Polizei hat daneben auch die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu garantieren. Die „Politik der tausend Nadelstiche“ soll für Unruhe in kriminelle Strukturen sorgen. Das sind verschiedenartige Aufträge, durch die man einen unterschiedlichen Blick auf eine Szene bekommt. Aber uns eint, dass wir mit voller Kraft gegen diese Form der organisierten Kriminalität vorgehen.

Kritiker sagen: Egal, wie man „Clankriminalität“ definiert, das Wort ist diskriminierend. Müsste man es streichen?

Limbach: Seien wir doch ehrlich: Der Begriff ist nicht glücklich, aber er ist in den Köpfen drin, und wir bekommen ihn da auch nicht mehr raus. So platt er sein kann und so sehr er manchmal populistisch genutzt wird. In einem haben Innen- und Justizministerium übrigens den gleichen Ansatz: Wir müssen denen, die nicht kriminell werden wollen, Brücken bauen, damit sie aus solchen Strukturen rauskommen.

Glauben Sie, dass die Menschen die Mühen der Justiz so honorieren wie öffentlichkeitswirksame Razzien von Innenminister Herbert Reul?

Limbach: Natürlich sind „tausend Nadelstiche“ öffentlichkeitswirksamer als das Verfolgen von Finanzflüssen. Aber wenn die Bevölkerung sieht, dass das effektiv ist, und wenn wir es schaffen, das Geld für den Staatshaushalt zu sichern, dann wird sie das honorieren. Organisierte Kriminalität schädigt diese Gesellschaft. Die großen Summen, die auf diese Art beiseitegeschafft werden, könnten wir für den Bau von Kitas und Schulen verwenden.

Nach der Entlarvung von terroristischen Komplotten werden Forderungen nach mehr Überwachung und Vorratsdatenspeicherung lauter. Geht das in die richtige Richtung?

Limbach: Der Europäische Gerichtshof sagt uns sehr deutlich, was geht und was nicht. Das ist ein großer Sieg der Bürgerrechtsbewegung, für den viele Grüne gekämpft haben. Jetzt liegt der Ball in Berlin bei Bundesjustizministerium und Bundesinnenministerium, die sich einigen müssen. Die Gespräche sind nicht leicht. Ich möchte nicht vom Spielfeldrand aus kommentieren, wie es läuft, und die Diskussion anheizen, bevor wir wissen, was Berlin eigentlich vorlegt. Wir hoffen alle, dass es bald eine Entscheidung gibt, und die werden wir dann prüfen.

Was auch immer wieder gefordert wird, sind schnellere Verfahren. So wie von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: Morgens straffällig, abends verurteilt. Wie sehen sie solche Ideen?

Limbach: Von Herrn Linnemann ist das ja im Zusammenhang mit Freibadschlägereien gesagt worden. Das sind aber exakt die Vorgänge, für die sich das Instrument des „beschleunigten Verfahrens“ überhaupt nicht eignet. Wenn Sie zwölf Leute haben, die sich gegenseitig verprügeln, und zwanzig Zuschauer, dann haben Sie 32 Aussagen zum Geschehen. Wer da wen angegriffen hat, werden Sie nicht innerhalb von 24 Stunden aufklären. Das beschleunigte Verfahren wird übrigens nur gegen Erwachsene geführt, nicht gegen Jugendliche. Wer auf komplexe Problemlagen keine differenzierte Antwort geben kann, flüchtet sich halt schnell in Populismus. Und das war hier der Fall.

Wann eignen sich beschleunigte Verfahren denn?

Limbach: Wenn ich einen einfachen Sachverhalt und eine klare Beweislage habe. Ein gutes Beispiel ist Ladendiebstahl: Ich habe den Täter, das Tatobjekt und mit der Ladendetektivin eine Zeugin – perfekt. So was kann ich am nächsten Tag vor den Richter bringen. Damit machen wir gute Erfahrungen. Wir hatten 2022 genau 2886 beschleunigte Verfahren in NRW. Das ist in der Masse der Ermittlungsverfahren nicht die Welt. Aber das liegt daran, dass sie sich eben nur für bestimmte Konstellationen eignen.

Häufiger werden schnelle Urteile allerdings nach Gewalttaten verlangt.

Limbach: Gerade Gewalttaten sind typischerweise Delikte, nach denen ermittelt werden muss, und das braucht Zeit. Da ist ein Opfer vielleicht gar nicht greifbar, sondern im Krankenhaus. Es muss sich noch zeigen, wie schwer die Verletzungsfolgen sind, denn das ist wichtig für den Strafrahmen. Wir sollten uns keine Schnellgerichte wünschen. Schnellgerichte gibt es in Autokratien. Die Stärke des demokratischen Rechtsstaates ist es, dass er sorgfältig arbeitet.

Wie lange es bis zu Urteilen dauert, hat auch mit der Belastung des Justizwesens zu tun. In Staatsanwaltschaften türmt sich die Arbeit: 226.000 unerledigte Ermittlungsverfahren gab es im Frühjahr in NRW, zwölf Prozent mehr als 2022, 34 Prozent mehr als 2021. Was läuft da schief?

Limbach: Vergleiche, die in die Corona-Zeit gehen, sind schwierig. Nach der Pandemie gab es eine Zunahme an Straftaten und -verfahren, davor waren die Zahlen jahrelang rückläufig. Aber wir nehmen diesen deutlichen Anstieg sehr ernst. Die Staatsanwaltschaften in NRW sind stark belastet, das ist gar keine Frage. Seit 2018 sind schon 304 neue Stellen bei den Staatsanwaltschaften eingerichtet worden. Davon waren aber Anfang des Jahres 200 unbesetzt, aktuell sind es 120 - ein Fortschritt, zu dem wir es mit großer Anstrengung gebracht haben. Wir werden auch künftig nachjustieren müssen.

Wie müsste die Justiz mit Störern und Klima-Klebern umgehen, also Aktivisten wie denen der Letzten Generation? Da wird auch nach mehr Härte gerufen.

Limbach: Bisher hat mir noch keiner sagen können, wo wir wegen der Klima-Kleber zusätzliche oder verschärfte Gesetze bräuchten. Wir stehen aber noch relativ am Anfang der Diskussion: Es gibt erste Urteile, die noch nicht durch alle Instanzen gegangen sind. Diese Aktivisten müssen sich einfach bewusst sein, dass wir ganz normal gegen jeden ermitteln, der eine Straftat begeht, und normale Urteile fällen, ganz egal, welche Ziele er verfolgt. Natürlich nehmen Klima-Kleber das bewusst in Kauf. Das ist eingepreist.

Die Bezahlung von Häftlingen, die im Gefängnis arbeiten, muss neu geregelt werden. Derzeit bekommen sie maximal 2,30 Euro pro Stunde. Warum ist das System so, und was wäre gerecht?

Limbach: Arbeit ist ein sehr wichtiger Baustein für die Resozialisierung. Ich kann verstehen, dass sie sich auch finanziell lohnen soll. Andererseits verursachen Gefangene nicht unerhebliche Kosten: Wir bringen sie unter, wir ernähren sie, sie bekommen Gesundheitsversorgung, und wenn wir so viel zahlen, dass sie über die Pfändungsfreigrenze kommen, ist das Geld ganz schnell wieder weg. Das Bundesverfassungsgericht hat uns großen Spielraum und Zeit gegeben, um ein faires und gerechtes System zu finden. Ob das so aussehen wird, dass Gefangene unmittelbar mehr Geld zur Verfügung haben, muss sich noch zeigen. Wir wollen uns mit den anderen Bundesländern beraten. Es kann nicht sinnvoll sein, 16 verschiedene Lösungen zu haben.

Sie sind seit gut einem Jahr im Amt. Laut der Umfrage „NRW-Check“ kommen sie bei CDU-Wählern besser an als bei Grünen-Wählern. Machen Sie da jetzt irgendetwas besonders falsch oder besonders richtig?

Limbach: Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Grünen-Wähler mich nicht mögen. Vielleicht hatten CDU-Wähler ja ganz andere Erwartungen, wer da kommt, und haben inzwischen gemerkt: Auch mit mir wird Kriminalität effizient bekämpft. Sicher ist es auch eine Folge der guten persönlichen Zusammenarbeit zwischen Innenminister Herbert Reul und mir. Themen der Inneren Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit treiben die Bürger in NRW sehr um, und somit eben auch die CDU-Wählerinnen und -Wähler.

Wie ist Ihr Resümee nach gut einem Jahr?