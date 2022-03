In Lüttich gestartet : Belgisches Frachtflugzeug lässt 80 Tonnen Kerosin in der Luft ab

Belgisches Frachtflugzeug lässt 80 Tonnen Kerosin in der Luft ab

In Lüttich gestartet

Das Frachtflugzeug startete am Lütticher Flughafen (Archivbild). Foto: Harald Krömer

Lüttich Ein Frachtflugzeug auf dem Weg von Lüttich nach China muss aufgrund eines Notfalls über den Alpen umkehren und rund 80 Tonnen Kerosin aus der Luft ablassen. Solche Manöver sind äußerst selten.

Wegen technischer Probleme hat ein Frachtflugzeug über dem Pfälzer Wald 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Das Flugzeug befand sich nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) in Braunschweig in einer Höhe von rund sechs Kilometern über dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, als der Kapitän der Zivilmaschine infolge der Probleme den sogenannten Treibstoffschnellablass („Fuel Dumping“) einleiten musste. Kerosin in dieser Menge wurde demnach bei einem solchen Manöver seit mehr als drei Jahren nicht mehr über Deutschland versprüht.