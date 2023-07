Ziel waren ältere Opfer : Mit Schraubenzieher und Hockeyschläger auf Einbruchstour

Hasselt Fünf Männer aus dem belgischen Borsbeek werden wegen äußerst gewaltsamer Wohnungseinbrüche zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Bandenmitglieder waren im Spätsommer 2022 in die Wohnungen älterer Menschen eingebrochen und hatten ihre Opfer brutal überfallen.

Vor Gericht in Hasselt standen zwei Serben, zwei Rumänen und einen Belgier im Alter zwischen 19 und 30 Jahren. Sie waren wegen zahlreichen Einbrüchen angeklagt – sie sollen in acht Gebäude eingedrungen sein, in denen sie auf Bewohner trafen und diese mittels Gewalt aus dem Schlaf rissen und ausraubten. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 1. August und dem 13. September 2022. Damals wurden Einbrüche in Ekeren, Geel, Zoersel, Laarne, Diepenbeek, Mol, Sint-Niklaas und in Hasselt angezeigt.