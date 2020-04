Hohes Fieber : Zwölfjährige aus Belgien stirbt am Coronavirus

Das Mädchen war positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolbild). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Gent In Belgien ist ein zwölfjähriges Mädchen am Coronavirus gestorben. Nach derzeitigem Stand ist das Mädchen aus Gent das jüngste Todesopfer in Europa.

Nach Berichten der französischen Tageszeitung „La Libre“ war das Mädchen bereits am Samstag gestorben. Ein Behördensprecher habe am Dienstagabend erklärt, dass sich der Gesundheitszustand des Mädchens innerhalb von drei Tagen so verschlechtert habe, dass sie gestorben sei. Sie habe extrem hohes Fieber gehabt.

Die Familie des Mädchens habe versucht, einen Krankenwagen zu rufen, als sich ihr Zustand verschlechterte. Die Notrufzentrale konnte die Familie aber nicht verstehen, weil die Anrufer nach Aussage des Notrufs „durcheinander geschrien“ hätten. Weder habe man verstehen können, was das Problem sei, noch wo sich die Anrufer befinden, heißt es weiter. Die Notrufzentrale habe mehrfach versucht, zurückzurufen und habe dann niemanden erreicht. Aus dem Grund wurde kein Rettungswagen geschickt. Der Nachbar der Familie, die kein Auto besitzt, habe die kleine Rachel dann ins Krankenhaus gefahren. Dort ist sie gestorben.

Das Mädchen habe keine Vorerkrankung gehabt. Ein Coronavirus-Test an dem toten Mädchen sei positiv gewesen. Insgesamt sind in Belgien am Mittwochmorgen 12.775 bestätigte Coronavirus-Fälle bekannt. Davon seien 1696 Menschen wieder genesen und 705 Menschen gestorben.

(mgu)