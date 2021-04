Corona-Pandemie : Zwei Millionen Belgier sind mindestens einmal geimpft

Brüssel Zwei Millionen Erstimpfungen gegen das Coronavirus in Belgien: Dieser Wert ist wohl am Dienstag erreicht werden. Das entspricht fast jedem fünften Einwohner des Landes.

Die Lage in den Krankenhäusern bleibt jedoch angespannt: So waren am Dienstag nach jüngsten Behördenangaben mehr als 90 Prozent der Intensivbetten belegt. Vor allem die Zahl jener Menschen, die an oder mit dem Coronavirus sterben, stieg deutlich. In den vergangenen sieben Tagen waren es täglich im Schnitt rund 43 Menschen – ein Zuwachs um 29 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.