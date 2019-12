Umstände unklar : Zwei Kinder in Ostbelgien angeschossen

Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Dison Zwei Kinder sind in einer Wohnung in der ostbelgischen Stadt Dison angeschossen und schwer verletzt worden. Wie es in der Nacht zum Samstag dazu kam, sei noch unklar, meldete die Nachrichtenagentur Belga am Samstag.

Zwei Verwandte, die sich mit den Kindern in der Wohnung befanden, wurden festgenommen. Die verletzten Kinder, beide unter zwölf Jahre, kamen in ein Krankenhaus in Lüttich. Dison liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Aachen.

Nach Informationen des öffentlich-rechtlichen Senders RTBF fand die Polizei in der Wohnung im Stadtzentrum Waffen, die nicht ordnungsgemäß aufbewahrt waren. Belga zitierte den zuständigen Staatsanwalt Gilles de Villers Grand Champs mit den Worten: „Wir sind ganz am Anfang der Ermittlungen.“ Noch sei unbekannt, wie die beiden festgenommenen Männer mit den Kindern verwandt seien und warum geschossen worden sei. Vor Ort war den Angaben zufolge noch ein drittes Kind, das aber unverletzt blieb.

(dpa)